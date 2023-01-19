Строительство атомной электростанции в Кыргызстане. В Минэнерго озвучили детали

На заседании парламента сегодня, 19 января, депутат Азизбек Турсунбаев спросил о подробностях соглашения с «Росатомом» по строительству атомной электростанции.

С «Росатомом», как объяснил министр энергетики Таалайбек Ибраев, было подписано не соглашение, а дорожная карта. В Минэнерго рассматривают строительство АЭС малой мощности с двумя блоками по 55 МВт. При этом строительство займет 6-7 лет.

А.Турсунбаев напомнил о частых землетрясениях и спросил о возможных экологических последствиях в случае начала строительства.

Как рассказал Т.Ибраев, в первую очередь планируется проводить разъяснительную работу с общественностью. Также будет проведено исследование сейсмических зон. При этом «Росатом», как объяснил министр, стремится найти участок для строительства с доступом к воде для охлаждения АЭС. В противном случае потребуется установка воздушного охлаждения.

До начала строительства делегация из КР намерена посетить АЭС в Сибири. Министр также объяснил необходимость строительства тем, что АЭС входит в состав зеленой энергетики.

Tazabek