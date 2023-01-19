Строительство атомной электростанции в Кыргызстане. В Минэнерго озвучили детали 

На заседании парламента сегодня, 19 января, депутат Азизбек Турсунбаев спросил о подробностях соглашения с «Росатомом» по строительству атомной электростанции.
С «Росатомом», как объяснил министр энергетики Таалайбек Ибраев, было подписано не соглашение, а дорожная карта. В Минэнерго рассматривают строительство АЭС малой мощности с двумя блоками по 55 МВт. При этом строительство займет 6-7 лет.
А.Турсунбаев напомнил о частых землетрясениях и спросил о возможных экологических последствиях в случае начала строительства.
Как рассказал Т.Ибраев, в первую очередь планируется проводить разъяснительную работу с общественностью. Также будет проведено исследование сейсмических зон. При этом «Росатом», как объяснил министр, стремится найти участок для строительства с доступом к воде для охлаждения АЭС. В противном случае потребуется установка воздушного охлаждения.
До начала строительства делегация из КР намерена посетить АЭС в Сибири. Министр также объяснил необходимость строительства тем, что АЭС входит в состав зеленой энергетики.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!