В соседних странах тоже есть проблема с загрязнением воздуха, но они этого не показывают, - Минприроды КР

Как сообщил замглавы Минприроды Алмазбек Туманов, проблема смога стоит только в Бишкеке.
В соседних странах тоже есть проблема с загрязнением воздуха, но они этого не показывают, сообщил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмазбек Туманов на заседании Жогорку Кенеша.
Ранее депутат Таалайбек Масабиров («Ата-Журт Кыргызстан») спросил, только в Бишкеке есть проблема с загрязнением воздуха или в других регионах тоже.
Он спросил, правильно ли показывают мировые рейтинги, что Бишкек стоит на первом месте по уровню загрязнения воздуха.
Как сообщил замглавы Минприроды Алмазбек Туманов, проблема смога стоит только в Бишкеке.
«У Кыргызгидромета 50 датчиков, а, например, в Душанбе только 1 датчик. Соседние страны также топят уголь, как и мы. У них такое же обстоятельство, как и у нас. Но они не разглашают информацию датчиков, а мы даем. Такая проблема есть и в этих странах, но они не поднимают ее», - сказал Туманов.
АКИпресс
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