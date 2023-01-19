Горожан оштрафовали за выброс мусора и сжигание швейных отходов

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека выявила несколько фактов нарушения правил благоустройства столицы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории (статья 114 Кодекса КР «О правонарушениях») наложен штраф на жителей улиц Муромской, Ахунбаева, Токтоналиева и Нарвской.
Также за выброс производственных отходов в неустановленном месте выписаны штрафы на компанию «Дан Нан» по улице Ибраимова и жителя улицы Көлмө. Нарушители понесут ответственность по части 2 статьи 115 от 7,5 тыс. до 23 тыс. сомов.
Н.Дарманкулов понесет ответственность по части 3 статьи 115 за сжигание швейных отходов.
«Однако некоторые нарушителя не признали вину. Их дела направлены на рассмотрение административной комиссии для вынесения окончательного вердикта», - говорится в сообщении.
АКИpress
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