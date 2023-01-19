Каждый пятый кыргызстанец получал услуги по линии Минтруда в 2022 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
В 2022 году услуги в сфере труда, занятости, социального обеспечения и миграции получили свыше 1,4 млн человек или каждый пятый кыргызстанец. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Из общего количества охваченных услугами 644,5 тыс. человек получали социальные выплаты в виде пособий и компенсаций.
«В целях повышения качества обслуживания министерствомбыли разработаны 92 нормативно-правовых акта», - добавили в ведомстве.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!