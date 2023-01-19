Каждый пятый кыргызстанец получал услуги по линии Минтруда в 2022 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В 2022 году услуги в сфере труда, занятости, социального обеспечения и миграции получили свыше 1,4 млн человек или каждый пятый кыргызстанец. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Из общего количества охваченных услугами 644,5 тыс. человек получали социальные выплаты в виде пособий и компенсаций.

«В целях повышения качества обслуживания министерствомбыли разработаны 92 нормативно-правовых акта», - добавили в ведомстве.

АКИpress