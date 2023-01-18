У депутатов ЖК имитация бурной деятельности или зуд переименований?

Может, стоит вспомнить, что было раньше на месте наших современных городов и что построили в Советское время?

Историю нельзя перечёркивать как ошибку в тетради, потому что ваши исправления также могут изменить другие. Переписывание истории происходит в угоду тем трендам, что наблюдаются во всей Центральной Азии в период после развала СССР, и в регионах, где было влияние СССР. Поэтому напрашивается резонный вопрос: чьи же интересы продвигают наши политики – народа или внешних игроков? А возможно, это попытка скрыть свои неприглядные дела, совершённые за годы независимости?

А сколько зданий, построенных в советское время и до него, с азартом были снесены, меняя исторический облик города. Почему бы не построить на новом месте, не разрушая старое, которое ещё можно отреставрировать. Возникает ощущение, что кому-то очень хочется быстрее забыть и зачеркнуть нашу историю.

Может, стоит вспомнить, что было раньше на месте наших современных городов и что построили в Советское время?

Посмотрите на названия населённых пунктов современного Кыргызстана:

Бишкек-уездный город Пишпек Семиреченской области, при Советской власти стал городом Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Васильевича Фрунзе.

Талас – село Дмитриевка Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области.

Каракол – уездный город Пржевальск Семиреченской области, город стал Пржевальском еще при Александре III, названный в честь ученого-исследователя Семиречья Пржевальского, похороненного в г.Караколе.

Нарын – аил в Пишпекском уезде Семиреченской области.

Ош – уездный город Ферганской области.

Джалал-Абад – заштатный город в Ошском уезде Ферганской области.

Баткен – кишлак в Маргеланском уезде Ферганской области.

Некоторые наши граждане не видят ничего плохого в переименовании названий улиц, районов, пеняя на то, что такое происходит в той же России, например, переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, но это название дали городу изначально, когда Пётр Первый его построил. Наша столица была образована на месте уездного городка с небольшим населением, малым количеством улиц. Уже в советское время, когда город Фрунзе стал столицей, были образованы новые улицы, микрорайоны, городские районы. Тогда и дали им впервые современные названия! Поэтому правильно будет сказать, что это исторические названия!

Пусть лучше депутаты объяснят, почему мы не можем дышать свежим воздухом в столице, названной после развала СССР Бишкеком, где они заседают, и почему не хватает электроэнергии в стране? И всё это повторяется из года в год. Но у нас просто зуд переименований! Давайте переименуем названия районов, введем латинский алфавит, реабилитируем репрессированных в Советское время! Неужели нашим законодателям больше нечем заняться?! Прекрасно живут: свежий воздух в домах и свет не отключают по ночам. Неужели не знают, что в эти аномальные морозные дни некоторые районы остались без газа и электричества и люди мерзнут?!

Необходимо мобилизовать внимание общественности, потребовать от депутатов Жогорку Кенеша, чтобы они занимались своими прямыми обязанностями. Нельзя ведь признать нормальной ситуацию, когда вместо трудоустройства своих граждан на родине, они отправляют их за рубеж. Пора бы заниматься полезными делами, пока Кыргызстан как поставщика рабочей силы в ближнее и дальнее зарубежье не переименовали в "Гастарбайтерстан"! Наши граждане от безысходности едут в процветающие страны в поисках лучшей жизни и обеспечения родных. Отчасти и потому, что на родине вместо решения проблем трудоустройства и развития экономики, политики и народные избранники занимаются то переименованиями, то сносом неугодных памятников, то похоронами мумий, то перестройкой правительственных апартаментов, уничтоженных очередным народным бунтом…

Также наверняка никто не станет отрицать, что есть первоочередные неотложные проблемы в стране, которые должны решаться сейчас. В конце концов кто ответственен за принятие решений? Это ЖК и кабмин! Перечислю эти неотложные проблемы: бедность, безработица, сложившаяся из-за отсутствия развития экономики, которая могла бы трудоустроить много сотен рабочих мест. Что делается для решения таких столь важных социальных проблем, как пенсии и пособия для незащищённых слоев общества, для поднятия минимальной заплаты. Приоритеты уходят на задний план, зато народу на обсуждение бросают кость – реабилитация репрессированных в советское время.

Некоторым нашим депутатам надо определяться, за кого они: за "красных" или за "белых". Каждый год в современном Кыргызстане широко отмечают Победу в ВОВ над фашизмом, чествуют ветеранов, сохранен памятник В.И. Ленину, основателю советского социалистического государства, в составе которого и была образована Киргизская Социалистическая Республика. В составе СССР наша страна стала промышленно-аграрной страной с высокообразованным населением. Тогда откуда такая непоследовательность, если, с одной стороны, Кыргызстан поддерживает резолюцию Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, где рекомендуется принять надлежащие меры, в том числе в законодательной области, в сфере образования в соответствии с международными обязательствами в области прав человека с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй Мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй Мировой войны, а с другой стороны отдельными депутатами выносится законопроект по реабилитации военных преступников.

Можно предположить, что это продвигается теми, чьи деды были репрессированы. Может, это потомки репрессированных, придя к власти, хотят реабилитировать своих предков. Вообще-то, всех незаслуженно репрессированных уже реабилитировали после 1953 года. Наши некоторые новоявленные политики хотят зачеркнуть этот славный период нашей истории, реабилитировав врагов народа, которые противились новой жизни во время становления советской власти, и предателей Родины, которые пошли в услужение фашистским захватчикам.

Реабилитируя преступников, предателей, не хотят ли эти политики скрыть темное прошлое своих предков?! Возможно, они не строили Советскую власть, не защищали Родину от фашистов?

Хотя в современном мире есть примеры, когда один руководитель государства предал память деда фронтовика, "переобулся" и стал поборником нацизма.

Каждые новые выборы депутатов давно перестали ассоциироваться с праздником, это скорее период напряженного ожидания: то ли новой революции, то ли очередных чудачеств народных избранников, над которыми потешается весь мир. Так и хочется воскликнуть: господа, парламент – это не КВН и не колхозное собрание. Если вам нечего сказать людям, нечего предложить для укрепления государственности и развития экономики страны, улучшения жизни людей, лучше не ходите в Жогорку Кенеш. Предоставьте возможность работать в этом законодательном органе профессионалам. Тогда не придется нам всем краснеть за нашу замечательную страну.

Автор: Эрназарова Калдан Спабековна, директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА"

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