Депутат Исхак Масалиев предложил ввести ЧС в связи со смогом

По его словам, все горожане дышут загрязненым воздухом.
Пусть специалисты МЧС проверят ситуацию со смогом в Бишкеке. Если будет необходимость, то нужно ввести чрезвычайную ситуацию. Об этом заявил на сегодняшнем заседании парламента депутат Исхак Масалиев.
По его словам, все горожане дышут загрязненым воздухом.
"Во всем мире так, нельзя просто наблюдать за этим, как мы все дышим загрязненным воздухом. Пусть соответствующие ведомства специальным аппаратом проверят загрязнение воздуха",- заявил Масалиев.
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