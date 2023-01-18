Почему важно строить инфраструктуру системы национальной безопасности?

Бишкек, "Саясат.kg". Этот факт объясняет причины того здорового рвения Главы ГКНБ строить и строить.

Ответом на этот вопрос стали усилия председателя Государственной службы национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбека Ташиева.

Руководителя, который четко понимает свой функционал - защищать внешние рубежи страны всегда эффективней с учетом укрепления инфраструктуры внутри, то есть - пограничной стражи.

Этот факт объясняет причины того здорового рвения Главы ГКНБ строить и строить.

Так, только за последние два года было построено более шести десятков новых зданий Госкомитета национальной безопасности.

Камчыбек Ташиев не скрывал, что раньше «на ГКНБ не обращали внимания. Доходило до того, что на местах его сотрудникам приходилось работать в чьих-то домах, в помещениях чужих зданий, вплоть размещаться зданиях библиотек, чтобы нести службу на страже защиты государственных границ.

«До сих пор не было построено ни одного дельного здания ГКНБ. Два года назад мы взяли это дело в свои руки, по всей стране построено около 60 зданий, приобретено около 200 автомобилей и более 100 единиц спецтехники, много нового оборудования», - приводил цифры Ташиев в своем интервью одному из телеканалов.

Да. На сегодня много нареканий по поводу оттока (вывоза) капитала из страны.

И, наверное, есть основание решению руководства связанного с тем, что именно на Ташиева возложена задача наладить

жесткий контроль за финансовыми потоками за пределы Кыргызстана.

Системно идет работа по очистке от олигархического владения важных отраслей экономики.

Взять ту же мополизацию алкогольной отрасли некими олигархическими группировками.

Ведь благодаря усилиям Камчыбека Ташиева в частности эта отрасль удалось национализовать. Ожидается, в государственные руки, постепенно будут переходить и другие важные отрасли экономики, такие как, например, книгоздание, типографическая сфера в целом.

Продолжается борьба по очистке важных областей экономики от ...криминала.

Большие усилия также направлены на работу по предотвращению терактов, совместно с международным участием в том числе.

Другим безусловным приоритетом остаются меры по обеспечению экономической безопасности государства и противодействие коррупции.

Ведется работа по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.

На фоне развернувшейся борьбы с хищниками-монополистами рынка услуг неукоснительно соблюдены права граждан и хозяйствующих субъектов.

Поскольку крупный корупционный монополизм и бизнес-среда - это две разные категории.

А защита последних обязательно будет гарантирована государством.

Соответствующий контроль будет вестись за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты.

Кроме того, значительные усилия ГКНБ направлены на ситуацию вокруг борьбы с терроризмом.

За последние два года удалось предотвратить «теракты» в столице.

Ряд радикальных религиозных течений были обезврежены.

По информации силового ведомства удалось ликвидировать запрещенную ячейку сторонников ряда террористических группировок.

Конечно, оперативное и информационное взаимодействие Ташиева с его зарубежными коллегами серьёзно повысило эффективность глобальных антитеррористических усилий.

Другое дело, что глава ГКНБ и впредь готов наращивать активную, наступательную борьбу с террором, при содержательном сотрудничестве коллег по региону и за его периметром.

И это еще раз доказывает тот факт, что усилия Камчыбека Ташиева достойно оценены также и зарубежной, общемировой системой обеспечения национальных норм безопасности.