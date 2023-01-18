Смерть истощенной девочки в Кара-Балте. Возбуждено уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту смерти девочки в Кара-Балте.

Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Неоказание помощи» УК КР.

«Сейчас назначены все необходимые экспертизы. Следствие ведет ОВД Жайылского района. Это дело находится на контроле руководства ГУВД», — сообщили редакции.

Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки были тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у нее диагностированы хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.

По факту произошедшего милицией ранее начата проверка.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256006/