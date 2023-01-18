Смерть истощенной девочки в Кара-Балте. Возбуждено уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту смерти девочки в Кара-Балте.
Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что дело возбуждено по статье «Неоказание помощи» УК КР.
«Сейчас назначены все необходимые экспертизы. Следствие ведет ОВД Жайылского района. Это дело находится на контроле руководства ГУВД», — сообщили редакции.
Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки были тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у нее диагностированы хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.
По факту произошедшего милицией ранее начата проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256006/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!