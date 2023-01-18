В Кыргызстане предлагают внедрить квотную систему подготовки педиатров

В Кыргызстане нужно внедрить квотную систему подготовки педиатров.
Об этом 24.kg сообщил профессор, доктор медицинских наук Камчибек Узакбаев.
По его словам, когда население республики составляло около 3,5-4 миллиона человек, на педиатрический факультет принимали 350 абитуриентов.
«А сейчас при 7-миллионном населении прием составляет около 150-200 студентов. Для отдаленных регионов, например для Кулунду или Баткена, можно предусмотреть квоты для местных выпускников школ. Принимать их на льготных условиях в медвузы, готовить на бюджетной основе, но с условием их возвращения на малую родину. Нужно заключать трехсторонний договор между Минздравом, вузом и местной администрацией, чтобы после окончания учебы специалист ехал работать по распределению. А то мы отправляем молодые кадры из Бишкека, те отрабатывают 1,5-2 года, а потом увольняются», — сказал Камчибек Узакбаев.
Напомним, ранее глава кабмина Акылбек Жапаров поручил восстановить поликлиники и педиатрию.
По данным Нацстаткома, в 2021 году в КР было всего 718 педиатров.
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