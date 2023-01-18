В Таласе в жилом доме взорвалась печь. Погибла женщина

В Талассской области при взрыве печи погибла женщина.
Об этом 24.kg сообщили в областном управлении МЧС.
По предварительным данным, ЧП произошло вчера в селе Кок-Таш Бакай-Атинского района.
«В частном доме взорвалась печка. После ЧП 33-летнюю Б.А. доставили в больницу, она скончалась в реанимационном отделении. Известно, что, когда печка взорвалась, женщину задели осколки. Она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, а также ушиба головного мозга. У погибшей есть двухлетний сын, он получил ожог 8-9 процентов тела. Мальчика лечат амбулаторно», — сообщили в ведомстве.
В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей, а также отопительных приборов.
«Если граждане пользуются паровым отоплением, они должны вовремя чистить печные трубы. Кроме того, необходимо вовремя убирать из печи пепел и следить за расширительным баком», — отметили в ведомстве.
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