В Таласе в жилом доме взорвалась печь. Погибла женщина

В Талассской области при взрыве печи погибла женщина.

Об этом 24.kg сообщили в областном управлении МЧС.

По предварительным данным, ЧП произошло вчера в селе Кок-Таш Бакай-Атинского района.

«В частном доме взорвалась печка. После ЧП 33-летнюю Б.А. доставили в больницу, она скончалась в реанимационном отделении. Известно, что, когда печка взорвалась, женщину задели осколки. Она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, а также ушиба головного мозга. У погибшей есть двухлетний сын, он получил ожог 8-9 процентов тела. Мальчика лечат амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

В МЧС просят граждан соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей, а также отопительных приборов.

«Если граждане пользуются паровым отоплением, они должны вовремя чистить печные трубы. Кроме того, необходимо вовремя убирать из печи пепел и следить за расширительным баком», — отметили в ведомстве.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256011/