В Кыргызстане вспомнили об альтернативной энергетике. Решили помочь

Речь идет о тех, кто собирается строить энергоустановки с использованием ВИЭ.



Чиновники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора разработали проект постановления, в котором предусматривается упрощенная выдача разрешительных документов по принципу «единого окна» для субъектов возобновляемых источников энергии.

В документе говорится, что в целях установления порядка учета створов рек и субъектов возобновляемых источников энергии поставлена задача упростить сбор необходимых документов по предоставлению земельного участка.

Речь идет о тех, кто собирается строить энергоустановки с использованием ВИЭ.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/256012/