В Кыргызстане вспомнили об альтернативной энергетике. Решили помочь

Речь идет о тех, кто собирается строить энергоустановки с использованием ВИЭ.
Чиновники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора разработали проект постановления, в котором предусматривается упрощенная выдача разрешительных документов по принципу «единого окна» для субъектов возобновляемых источников энергии.
В документе говорится, что в целях установления порядка учета створов рек и субъектов возобновляемых источников энергии поставлена задача упростить сбор необходимых документов по предоставлению земельного участка.
Речь идет о тех, кто собирается строить энергоустановки с использованием ВИЭ.
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