Кабмин вводит обязательное страхование граждан. Сколько и кто будет платить

Кабинет министров предлагает обязать граждан приобретать полис обязательного медицинского страхования.

Соответствующий законопроект на заседании Жогорку Кенеша 18 января рассмотрели депутаты.

Согласно документу, обязательному медицинскому страхованию подлежат:

-граждане Кыргызстана;

-граждане и члены их семей государств – членов Евразийского экономического союза;

-иностранные граждане, а также иностранные лица, обучающиеся и работающие в образовательных организациях КР;

-лица без гражданства, беженцы и лица, ищущие убежище в КР;

кайрылманы.

-Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, оплачивают медицинские, профилактические, реабилитационные и оздоровительные услуги самостоятельно.

Плательщиками страховых взносов на обязательное медицинское страхование являются:

-граждане республики;

юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства).

Взносы на обязательное медицинское страхование выплачиваются из средств республиканского бюджета, но не менее 1,5-расчетного показателя (1 500 сомов) в год, за следующие категории граждан:

-безработные граждане, официально зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения;

-пенсионеры, в том числе военные пенсионеры;

-лица с ограниченными возможностями здоровья с детства и лица, получающие социальные пособия;

-дети до достижения ими возраста шестнадцати лет (учащиеся общеобразовательных организаций и медресе – до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста восемнадцати лет), учащиеся начальных профессиональных учебных заведений, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений – до достижения ими возраста двадцати одного года (кроме обучающихся заочно или на вечернем отделении);

-лица, осуществляющие службу в правоохранительных и иных органах КР;

-военнослужащие.

Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, уплачивают взносы на обязательное медицинское страхование путем приобретения полисов обязательного медицинского страхования, в том числе в безналичной форме.

Полис обязательного медицинского страхования предоставляет право на получение медицинских услуг по реализуемым государственным программам в системе обязательного медицинского страхования и статус застрахованности.

По словам председателя Фонда обязательного медицинского страхования Азамата Муканова, в настоящее время только 4,5 млн граждан из 6 млн, подлежащих страхованию, оплачивают вносы.

"Если незастрахованные граждане начнут приобретать полис за 1,5 тыс. сомов в год, то в бюджет будет поступать около 2 млрд сомов. В прошлом году по добровольному страхованию мы планировали собрать 12 млн сомов, но поступления превысили план и составили 14 млн сомов. Глава кабмина Акылбек Жапаров обещал также повысить взносы, финансируемые из бюджета, со 125 сомов до 150 сомов в месяц. Тогда в год получится по 1,8 тыс. сомов", - добавила глава ФОМС.

Депутаты поинтересовались, на какие профилактические услуги идут средства от страховки, однако Муканов не смог дать конкретного ответа, отметив, что предоставит информацию дополнительно. Парламентарии заявили, что председатель фонда пришел в ЖК не готовым.

"Для застрахованных граждан бесплатно проводятся исследования по 11 анализам. Когда они обращаются в медучреждения на уровне стационара или амбулаторно, то скидка составляет 50%. Такие же льготы предоставляются при приобретении лекарств по рецепту", - ответил глава ФОМС.



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