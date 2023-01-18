Минздрав о пересадке органов: Скоро откроется лаборатория по тканевой совместимости

В Кыргызстане скоро заработает лаборатория по определению тканевой совместимости.
Об этом стало известно 18 января на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу отметил, что в медицинских вузах Кыргызстана обучается большое количество граждан Индии, но граждане Кыргызстана вынуждены ездить в другие страны, в частности, в Индию и Турцию, для проведения операции по трансплантации печени и почек за $40-50 тыс.
"Какие меры предпринимает Минздрав?" - спросил он.
Заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев ответил, что в декабре 2022 года в республику из Турции прибыла делегация из восьми человек.
"Они, Минздрав и крупные частные клиники КР подписали трехсторонний меморандум. Сейчас у нас нет лаборатории по установлению тканевой совместимости. Проведен тендер, контракт подписан. В ближайшие дни оборудование прибудет в страну, лаборатория начнет работать", - сообщил он.
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