Минздрав о пересадке органов: Скоро откроется лаборатория по тканевой совместимости

В Кыргызстане скоро заработает лаборатория по определению тканевой совместимости.

Об этом стало известно 18 января на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Жусупбек Коргонбай уулу отметил, что в медицинских вузах Кыргызстана обучается большое количество граждан Индии, но граждане Кыргызстана вынуждены ездить в другие страны, в частности, в Индию и Турцию, для проведения операции по трансплантации печени и почек за $40-50 тыс.

"Какие меры предпринимает Минздрав?" - спросил он.



Заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев ответил, что в декабре 2022 года в республику из Турции прибыла делегация из восьми человек.

"Они, Минздрав и крупные частные клиники КР подписали трехсторонний меморандум. Сейчас у нас нет лаборатории по установлению тканевой совместимости. Проведен тендер, контракт подписан. В ближайшие дни оборудование прибудет в страну, лаборатория начнет работать", - сообщил он.



URL: https://kaktus.media/474067