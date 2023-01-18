Судьи рассказали, почему отпустили водителя, сбившего насмерть курсантку Академии МВД

Он был уволен из милиции на пенсию в 2013 году по состоянию здоровья.



Следственный судья Свердловского района Бишкека Айзада Исаева рассказала, почему было принято решение отпустить водителя, который в столице сбил насмерть девушку - курсантку Академии МВД.



По словам судьи, Айза Улан - слушательница курсов специальной первоначальной профессиональной подготовки центра повышения квалификации Академии МВД - действительно переходила дорогу по пешеходному переходу, где и была сбита.

"Во время избрания меры пресечения для подозреваемого, который сбил Айзу Улан, были предоставлены все справки о том, что мужчина тяжело болен. Он был уволен из милиции на пенсию в 2013 году по состоянию здоровья. Ему делали пересадку почек. Справки имеются с 2013 по 2022 год. Мы ставили вопрос, после пересадки почек является ли человек все еще больным, снимается ли этот диагноз. Но, как оказалось, он все еще болен и закон не позволяет взять его под стражу", - пояснила судья Исаева.

Она добавила, что не взяла его под стражу только на время следствия, и по закону подозреваемый водитель не избежит уголовной ответственности.

На сегодня следствие продолжается, после чего материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения, и тогда суд привлечет его к ответственности, если его вина будет доказана материалами дела и в суде. Поверьте, пересадка почек не даст ему возможности избежать уголовного наказания.

Она рассказала о случае, когда выносила приговор по аналогичному делу. "Женщина перебегала дорогу в неположенном месте с детьми, и микроавтобус задел ее боковым зеркалом, женщина от испуга и удара упала назад. В этот момент по другой полосе ехал другой автомобиль и совершил на нее наезд. Женщина скончалась. Мы все обязательно рассмотрим и изучим. Не будет такого, что кто-то избежит ответственности за свое преступное деяние", - заключила Исаева.



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