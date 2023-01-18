Глава ФОМС заявил, что в больницах имеются запасы лекарств. Депутат засомневался

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев интересуется, насколько эффективно государственные органы обеспечивают лекарствами медицинские учреждения.
Об этом он спросил сегодня, 18 января, на заседании Жогорку Кенеша.
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов ответил, что ведомство лишь финансирует приобретение лекарств, а учреждения сами закупают препараты по мере необходимости.
"Мы обеспечиваем 100% необходимых средств по утвержденной смете. Мы обошли медучреждения, запасы имеются", - добавил он.
Однако депутат выразил сомнение словам главы ФОМС, отметив, что медики отправляют родственников пациентов, чтобы они купили лекарства в аптеке. "Думаю, не более 40% составляет обеспеченность лекарствами", - заявил Кыдыкбаев.
Муканов ответил, что средств в бюджете достаточно.
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