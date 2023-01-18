Дайырбек Орунбеков пояснил, почему госслужащим приостановили выплату премий

По его словам, после столкновений в Баткене особое внимание стало уделяться укреплению вооруженных сил и сил безопасности.
Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсети пояснил, почему государственным служащим приостановили выплату ежеквартальных премий.
По его словам, после столкновений в Баткене особое внимание стало уделяться укреплению вооруженных сил и сил безопасности.
"Финансы, выделенные для выплат премий, как раз были включены в укрепление безопасности нашей страны. Так, были закуплены и поступили в Кыргызстан беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжи" и "Анка". Можно сказать, что временной приостановкой выплат премий государственные чиновники внесли небольшой вклад в укрепление безопасности страны.
Понятно, что если страна не сможет поддерживать свою безопасность, то "квартальные премии", предоставляемые госслужащим, не будут ничего стоить. Поэтому обиды некоторых наших коллег по госслужбе кажутся неуместными", - написал Орунбеков.
При этом глава службы информационной политики администрации президента отметил, что тринадцатая зарплата в конце года будет выдана вместе с премией.
"С учетом того, насколько подняли размер заработных плат, то в конце года госработники получат значительную сумму", - заключил он.
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