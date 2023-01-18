Певица Манижа даст концерт в Бишкеке в поддержку хоккеисток из КР

Российская певица таджикского происхождения Манижа впервые выступит с концертом в Бишкеке.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
"В октябре 2022-го я выпустила клип в поддержку единственной в Кыргызстане женской хоккейной команды "Крылья Иссык-Куля". В нем история юных хоккеисток воплощает песню Now or Never. О команде я узнала во время своего визита в Бишкек, куда я приезжала как посол доброй воли от Агентства ООН по делам беженцев.
Часть собранных в рамках концерта средств будет направлено на поддержку той самой женской хоккейной команды "Крылья Иссык-Куля", - говорится в сообщении Манижы.
Манижа - российская певица таджикского происхождения, независимый музыкант, автор и исполнительница песен, режиссёр музыкальных видеоклипов, общественный деятель в области борьбы с домашним насилием. Участница международного конкурса песни "Евровидение-2021", амбассадор благотворительного фонда "Подари жизнь", первый российский посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.
URL: https://www.vb.kg/426325
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