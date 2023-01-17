В Кыргызстане еще ряд школ перевели на онлайн-обучение (список)

В связи с погодными условиями в Нарынской области часть школ перевели на удаленное обучение.

Информацию Kaktus.media подтвердили в областной администрации.

Так, по решению местной комиссии в связи с аномальными холодами на онлайн-обучение переведена 21 школа Ат-Башинского района. Дети будут учиться из дома всю эту неделю. В настоящее время идут переговоры с районной государственной администрацией о работе детских садов.

По словам местных жителей, в последние дни в районе температура опускается до -40...-45 градусов.

Позже стало известно, что в соответствии с санитарным предписанием органов санитарно-эпидемиологического надзора на онлайн-обучение перешли ряд школ Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областей:

-государственные школы Джалал-Абада;

-школы Кок-Жангака;

-шесть школ Таш-Комура;

-одна школа и два корпуса еще одной школы в Бакай-Атинском районе Таласской области;

-11 школ в Жайылском районе Чуйской области.

В Караколе закрыты два детских сада, в Таш-Комуре - три, в Бакай-Атинском районе - один, в Жайылском районе - пять.

Напомним, в связи с аномальными холодами в школах Кыргызстана продлили зимние каникулы, занятия начались 16 января, а не 11-го, как предполагалось по базисному учебному плану. Но в некоторых районах страны ситуация все еще сложная. Так, ранее на удаленное обучение перевели школы в Майлуу-Суу и школы, расположенные в Суусамырской долине.



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