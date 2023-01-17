Сотовую компанию Mega оценили в 12 млрд сомов

Приблизительная оценочная стоимость ЗАО "Альфа Телеком" - 12 млрд сомов.
Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, архитектуре и строительству заявил генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Нурлан Мамытов.
По его словам, компания будет только приватизирована.
"Компания не будет продана. Собственником будет прогосударственная структура. Контроль государства не потеряется. За счет этого будет создана дополнительная эмиссия для технического развития сети", - заявил Мамытов.
Заместитель министра экономики Чынгыз Макешов добавил, что для привлечения инвесторов необходима допэмиссия. Глава Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров отметил, что пока рано озвучивать цену на компанию.
Напомним, ранее Фонд по управлению государственным имуществом объявил повторный тендер на выбор компании, которая проведет оценку рыночной стоимости акций сотового оператора ЗАО "Альфа Телеком" с торговой маркой Mega.
URL: https://kaktus.media/474007
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!