Акылбек Жапаров заявил, что нужно отходить от централизованного отопления

В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ Оша.

Директор ТЭЦ Оша Нурлан Арапбаев отметил, что оборудование на предприятии работает в штатном режиме, сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет. В работе находятся два турбоагрегата, два трансформатора, два водогрейных котла, которые обеспечивают теплом и электроэнергией 330 многоквартирных домов, 199 жилых домов и 88 социальных объектов.

Глава кабмина отметил: несмотря на то что основной пик аномальных холодов пройден, энергетикам стоит продолжить работу в усиленном режиме.

Акылбек Жапаров подчеркнул необходимость постепенной децентрализации отопления, добавив, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной.

Глава кабмина также ознакомился с проектом Т-образной дороги в Оше, позволяющей решить проблему возникновения транспортных заторов на центральных улицах.

"Надо ускорить проведение расчетов и уже в этом году внести проект в статью по капитальным вложениям", - сказал Акылбек Жапаров.



URL: https://kaktus.media/474009