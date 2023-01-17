Кудрет Тайчабаров написал заявление об уходе с должности главы СЭЗ "Бишкек"

Директор свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров сегодня, 17 января, написал заявление о сложении с себя полномочий.

Об этом он рассказал Kaktus.media.

По словам Тайчабарова, он два года возглавлял СЭЗ и работал без отпуска и отдыха. Теперь состояние здоровья дает о себе знать.

"У меня гипертоническая болезнь III степени. Я два раза в больнице лежал, мне посоветовали поменять работу. Пока буду заниматься своим здоровьем. Поэтому я написал заявление", - отметил Тайчабаров.

Напомним, редакции в кабмине сообщили, что Тайчабарову уже нашли замену. Новым главой СЭЗ может стать Алмамбет Шыкмаматов.



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