Директор свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров сегодня, 17 января, написал заявление о сложении с себя полномочий.
Об этом он рассказал Kaktus.media.
По словам Тайчабарова, он два года возглавлял СЭЗ и работал без отпуска и отдыха. Теперь состояние здоровья дает о себе знать.
"У меня гипертоническая болезнь III степени. Я два раза в больнице лежал, мне посоветовали поменять работу. Пока буду заниматься своим здоровьем. Поэтому я написал заявление", - отметил Тайчабаров.
Напомним, редакции в кабмине сообщили, что Тайчабарову уже нашли замену. Новым главой СЭЗ может стать Алмамбет Шыкмаматов.
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