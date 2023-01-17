ГКНБ: Выявлена устойчивая схема по выводу и хищению бюджетных денежных средств в отделе образования Кеминского района.

Бишкек, "Саясат.kg". Со счетов в банкоматах денежные средства снимались со стороны главного бухгалтера «Д.М.», а также расчетного бухгалтера «К.Э.».

В ходе проведенных мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в системе образования установлена существующая с 2016 года по настоящее время устойчивая схема вывода и хищения бюджетных денежных средств в отделе образования Кеминского района Чуйской области.

Так, должностные лица, не ставя в известность учителей отдаленных среднеобразовательных учреждений на их установочные данные открывали счета в банках «Бай тушум», «РСК Банк» и т.д., через которые под видом оплаты за якобы предоставленные ими услуги переводились и далее обналичивались денежные средства. Выявлены учителя школ, которым не было известно, что они имеют расчетные счета в указанных банках, а также о снятии с этих счетов больших сумм денежных средств.

В свою очередь, со счетов в банкоматах денежные средства снимались со стороны главного бухгалтера «Д.М.», а также расчетного бухгалтера «К.Э.».

С целью установления нанесенного ущерба, в рамках досудебного производства СО ГКНБ КР была инициирована аудиторская проверка специалистами Министерства финансов КР, где по предварительным результатам выявленный ущерб составил в сумме 10 млн. сомов.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.