Алмамбет Шыкмаматов может получить должность

В свободной экономической зоне "Бишкек" может смениться директор.

Им может стать экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-министр юстиции и экс-министр по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.



Как сообщили Kaktus.media в кабинете министров, приказ о назначении готовится подписать председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Напомним, в СЭЗ "Бишкек" около 80 предприятий, выпускающих более 100 наименований товаров. В настоящее время ее возглавляет Кудрет Тайчабаров.





URL: https://kaktus.media/473973