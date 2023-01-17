Алмамбет Шыкмаматов может получить должность

В свободной экономической зоне "Бишкек" может смениться директор.
Им может стать экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-министр юстиции и экс-министр по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.
Как сообщили Kaktus.media в кабинете министров, приказ о назначении готовится подписать председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Напомним, в СЭЗ "Бишкек" около 80 предприятий, выпускающих более 100 наименований товаров. В настоящее время ее возглавляет Кудрет Тайчабаров.
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