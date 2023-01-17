Заслуженный артист Малик Аликеев скончался в возрасте 54 лет

Заслуженный артист родился 6 июля 1969 года в селе Копуре-Базар Таласского района.
Заслуженный артист Кыргызстана, известный акын-импровизатор и комузчу Малик Аликеев преждевременно скончался из-за болезни в возрасте 54 лет. Об этом сообщают коллеги артиста.
Композиции "Молмолюм", "Сардал кыз", "Таласым", "Арзыкан" в исполнении Аликеева стали популярными среди слушателей и принесли артисту славу.
Заслуженный артист родился 6 июля 1969 года в селе Копуре-Базар Таласского района.
Редакция vb.kg выражает глубочайшие соболезнования родным и близким акына-импровизатора.
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