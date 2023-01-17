Обиделся? Депутат Сыдыгалиев предложил блокировать законопроекты кабмина

По словам народного избранника, администрация президента возвращает почти все законопроекты Жогорку Кенеша.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев предложил более не пропускать законопроекты кабинета министров КР. Об этом он заявил на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По словам народного избранника, администрация президента возвращает почти все законопроекты Жогорку Кенеша.

"Они (кабмин. - Прим. ред.) должны с нами считаться. Для меня не понятно, это что, специально делается? Мы тоже должны выступить против всех их законопроектов. Не надо пропускать их инициативы", - сказал нардеп.





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