Трое бишкекчан незаконно оформляли российские автомобили

В январе прошлого года бишкекчанин Т.Н. за 30 тысяч сомов через интернет приобрел поддельную печать МРЭО ГИБДД по Московской области (Россия).

И совместно с гражданской супругой К.Э. и главным специалистом межрегионального сектора Бишкекского городского отдела ГУ "Унаа" С.А. создал целое предприятие по незаконной регистрации прибывших из России автомобилей.

Трое "предпринимателей" помогали людям, незаконно (без снятия с учёта) пригонявшим в Кыргызстан автомототранспортные средства. За 30-60 тысяч сомов ставили печать и делали отметки от руки, а также изготавливали поддельную сопроводительную бумагу из налогового органа. После этого С.А., пользуясь своим служебным положением, проводил первичную регистрацию авто с выдачей свидетельства и государственного номерного знака.

Первомайский районный суд приговорил супружескую пару Т.Н. и К.Э. каждого к семи годам лишения свободы (с пробацией) и штрафу в размере 100 000 сомов (с каждого). С М А. взыскано 110 000 сомов в доход государства.

URL: https://www.vb.kg/426263