У певицы Бегимай Турусбековой родилась дочь.
Радостным событием она поделилась у себя в Instagram.
Известно, что девочка родилась 14 января.
«Благодарю бога за красотулечку. Конечно же, спасибо врачам», — написала Бегимай Турусбекова.
Напомним, Бегимай Турусбекова стала знаменитой после выступления в столичном парке «Ынтымак». Тогда она исполнила знаменитую песню Селин Дион из кинофильма «Титаник».
Бегимай Турусбекова живет в селе Казарман Джалал-Абадской области. По словам женщины, после девятого класса она поступила в музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева и училась там три года.
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