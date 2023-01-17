У певицы Бегимай Турусбековой родилась дочь

У певицы Бегимай Турусбековой родилась дочь.

Радостным событием она поделилась у себя в Instagram.

Известно, что девочка родилась 14 января.

«Благодарю бога за красотулечку. Конечно же, спасибо врачам», — написала Бегимай Турусбекова.

Напомним, Бегимай Турусбекова стала знаменитой после выступления в столичном парке «Ынтымак». Тогда она исполнила знаменитую песню Селин Дион из кинофильма «Титаник».

Бегимай Турусбекова живет в селе Казарман Джалал-Абадской области. По словам женщины, после девятого класса она поступила в музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева и училась там три года.



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