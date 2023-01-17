Мужчин приглашают работать в школах. Эксперты оценили инициативу чиновников

Министерство образования и науки, призвавшее мужчин для работы в школах, стремится соблюсти гендерный баланс.

Об этом 24.kg сообщил директор центра анализа государственной политики Алмаз Тажибай.

По его словам, с педагогической точки зрения, считается нормой, когда детей воспитывают оба родителя — мать и отец.

«У нас, к сожалению, многие родители находятся в трудовой миграции. В школах тоже большинство — женщины. Если и были мужчины, то молодые, которые через некоторое время уходили, или пенсионного возраста», — сказал Алмаз Тажибай.

Он отметил, что в стране принята формула гендерной политики для трудовых коллективов 70/30 (70 процентов мужчин и 30 процентов женщин или наоборот).

«Во всех государственных органах стараются этот стандарт выдерживать. В учебных заведениях, к сожалению, гендерное равенство не соблюдается. Такая же ситуация в системе здравоохранения, но мужчин там все-таки побольше. Из-за низкой зарплаты 30 лет в школах были вынуждены работать только женщины. Мужчины, как в патриархальном обществе, должны были зарабатывать для семьи и уходили туда, где платили больше, или уезжали в миграцию», — добавил Алмаз Тажибай.

Эксперт напомнил, что с апреля прошлого года повысилась зарплата учителей. Это, по его мнению, может стать стимулом для людей, которые захотят работать в школе.

Глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева также считает инициативу нужной, однако сомневается в ее результатах.

«На самом деле дефицит учителей-мужчин сказывается на поколениях учащихся. Тем более многие семьи в Кыргызстане неполные, воспитанием детей занимаются зачастую только матери. Поэтому сама идея хорошая. Другой вопрос — какими пряниками министерство хочет зазвать мужчин? Зарплату весной 2022-го повысили, но часы потом сократили и запретили вести замену, доплат нет. Зарплата повысилась на 5-7 тысяч сомов, но не в разы, как обещали. Поэтому инициатива, скорее всего, так и останется инициативой. Не придут мужчины в школы: нет мотивации. Семьи сейчас обеспечивают и мужчины, и женщины, но в большинстве случаев мужчины все еще остаются кормильцами в семье», — сказала она.

С осени прошлого года педагоги, у которых осталось меньше часов, стали жаловаться на снижение зарплаты. Однако глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что после повышения зарплаты на 73 процента закрыли вакансии учителей. «В высокогорных районах вынуждены делать резерв, остались вакансии в городе», — говорил он.

По данным чиновников, базовая ставка учителя — 21 тысяча 400 сомов. Эту зарплату получает любой молодой специалист, пришедший работать в учебное заведение.



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