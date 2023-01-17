Вакцинация от гепатита В. За месяц привились более 4,6 тысячи человек

В Кыргызстане с 14 декабря началась вакцинация населения от вирусного гепатита В.

За месяц (данные на 16 января) прививку получили 4 тысячи 608 человек. Об этом 24.kg сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.



Она напомнила, что кампания началась в пилотных регионах. «В Оше привиты 1 тысяча 330 человек, Бишкеке — 1 тысяча 636, Чуйской области — 1 тысяча 642», — сообщила Гульбара Ишенапысова.

Глава центра добавила, что с 16 января вакцинация началась по всей республике. Прививку могут получить бесплатно все граждане Кыргызстана в возрасте 23-65 лет в центрах семейной медицины по месту жительства.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255879/