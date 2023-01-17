Вакцинация от гепатита В. За месяц привились более 4,6 тысячи человек

В Кыргызстане с 14 декабря началась вакцинация населения от вирусного гепатита В.
За месяц (данные на 16 января) прививку получили 4 тысячи 608 человек. Об этом 24.kg сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
Она напомнила, что кампания началась в пилотных регионах. «В Оше привиты 1 тысяча 330 человек, Бишкеке — 1 тысяча 636, Чуйской области — 1 тысяча 642», — сообщила Гульбара Ишенапысова.
Глава центра добавила, что с 16 января вакцинация началась по всей республике. Прививку могут получить бесплатно все граждане Кыргызстана в возрасте 23-65 лет в центрах семейной медицины по месту жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255879/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!