Акылбек Жапаров призвал энергетиков продолжить работу в усиленном режиме

В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ Оша.
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Акылбек Жапаров ознакомился с ситуацией на объекте, наличии резервного оборудования и запасов топлива для успешного прохождения отопительного сезона. Директор ТЭЦ Оша Нурлан Арапбаев отметил, что оборудование на предприятии работает в штатном режиме, сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет.
ТЭЦ Оша обеспечивает теплом и электроэнергией 330 многоквартирных домов, 199 жилых домов и 88 социальных объектов.
Глава кабмина отметил, что основной пик аномальных холодов пройден, но энергетикам стоит продолжить работу в усиленном режиме. Акылбек Жапаров подчеркнул необходимость постепенной децентрализации отопления.
Он добавил, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной.
Глава кабмина на месте ознакомился с проектом т-образной дороги в Оше, позволяющей решить проблему возникновения транспортных заторов на центральных улицах. Главе кабмина представили несколько вариантов по разгрузке города.
«Надо ускорить проведение расчетов и уже в этом году внести проект в статью по капитальным вложениям», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/255886/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!