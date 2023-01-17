Акылбек Жапаров призвал энергетиков продолжить работу в усиленном режиме

В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ Оша.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров ознакомился с ситуацией на объекте, наличии резервного оборудования и запасов топлива для успешного прохождения отопительного сезона. Директор ТЭЦ Оша Нурлан Арапбаев отметил, что оборудование на предприятии работает в штатном режиме, сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет.

ТЭЦ Оша обеспечивает теплом и электроэнергией 330 многоквартирных домов, 199 жилых домов и 88 социальных объектов.

Глава кабмина отметил, что основной пик аномальных холодов пройден, но энергетикам стоит продолжить работу в усиленном режиме. Акылбек Жапаров подчеркнул необходимость постепенной децентрализации отопления.

Он добавил, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной.

Глава кабмина на месте ознакомился с проектом т-образной дороги в Оше, позволяющей решить проблему возникновения транспортных заторов на центральных улицах. Главе кабмина представили несколько вариантов по разгрузке города.

«Надо ускорить проведение расчетов и уже в этом году внести проект в статью по капитальным вложениям», — сказал Акылбек Жапаров.



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