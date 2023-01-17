Администрация президента КР предложила освободить от должности отдельных прокуроров после скандала с ОПГ в Сузаке

В связи с чем 27 декабря 2022 года 12 сотрудников жалал-абадской милиции были уволены.

В связи с задержаниями сотрудников органов внутренних дел в Сузакском районе Жалал-Абадской области, имевшим широкий общественный резонанс, по поручению президента Садыра Жапарова была образована рабочая группа из числа работников Администрации президента для изучения надлежащего исполнения возложенных обязанностей правоохранительными и надзорными органами указанного региона.

Как сообщает 17 января в пресс-службе Администрации президента, по результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства и ненадлежащего надзора за следствием и оперативно-розыскной деятельностью со стороны отдельных руководителей органов прокуратуры.

В этой связи, за допущенные нарушения, отсутствие контроля и ненадлежащий надзор за следствием Администрацией президента внесены предложения об освобождении от занимаемых должностей следующих лиц:

- первого заместителя Генерального прокурора Абая Молдокматова;

- прокурора Жалал-Абадской области Алмаза Киязова;

- заместителя прокурора Жалал-Абадской области Заирбека Тойчубаева;

- прокурора Сузакского района Жалал-Абадской области Бакытбека Сыдыгалиева;

- заместителя прокурора Сузакского района Жалал-Абадской области Тынчтыкбека Кенжебаева.

«Высшим руководством страны ведется постоянный мониторинг деятельности органов государственной власти на местах и в случае установления нарушений и неисполнений возложенных обязанностей к виновным лицам и в дальнейшем будут применяться самые жесткие меры», - отметили в пресс-службе.

26 декабря 2022 года ГКНБ задержал начальника Уголовного розыска ОВД Сузакского района и двоих его подчиненных по подозрению по ст.337 ч.1 («Злоупотребление должностным положением») УК КР.

По данным спецслужб, 9 декабря 2022 года в селе Ырыс преступная группировка совершила разбойное нападение, в результате которого пострадал местный житель. Как отметили в ГКНБ, милиционеры получили взятку у налетчиков, чтобы не привлекать их к ответственности.

В связи с чем 27 декабря 2022 года 12 сотрудников жалал-абадской милиции были уволены.

АКИпресс