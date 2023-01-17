Гибель шестилетней девочки. В кабмине решили проверить каждого ребенка

По его словам, это «проблема беспризорности при живых родителях».

Заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал в своем Twitter гибель шестилетней девочки в Жайылском районе от истощения.

По его словам, это «проблема беспризорности при живых родителях».

«Кабмином принято решение провести полный обход и диагностику благополучия каждого ребенка силами Минздрава, Минобраза, Минтруда, МВД и местных властей. Кроме этого, вводится 550 новых штатных единиц соцработников по детям», — отметил Эдиль Байсалов.

Он также заметил, что у ребенка была хроническая запущенность целого ряда заболеваний.

Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки были тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у ребенка диагностированы хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.

По факту произошедшего милицией начата проверка.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255807/