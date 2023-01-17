Гибель шестилетней девочки. В кабмине решили проверить каждого ребенка

По его словам, это «проблема беспризорности при живых родителях».
Заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал в своем Twitter гибель шестилетней девочки в Жайылском районе от истощения.
По его словам, это «проблема беспризорности при живых родителях».
«Кабмином принято решение провести полный обход и диагностику благополучия каждого ребенка силами Минздрава, Минобраза, Минтруда, МВД и местных властей. Кроме этого, вводится 550 новых штатных единиц соцработников по детям», — отметил Эдиль Байсалов.
Он также заметил, что у ребенка была хроническая запущенность целого ряда заболеваний.
Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки были тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у ребенка диагностированы хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.
По факту произошедшего милицией начата проверка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255807/
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