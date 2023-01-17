Впервые в Кыргызстане измерят распространенность ВИЧ и гепатита среди мигрантов 

На основании выводов проведенного исследования будут выработаны рекомендации по разработке политик и программ на ближайшие годы.
В Кыргызстане проводится биоповеденческое исследование среди трудовых мигрантов, сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.
По данным ведомства, целью исследования является измерение распространенности ВИЧ, гепатита B, С, сифилиса, а также оценка рискованного поведения среди трудовых мигрантов в Кыргызской Республике.
Исследование охватывает города Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Сокулукский район Чуйской области, а также Ноокатский район Ошской области.
К исследованию привлекаются лица от 18 лет и старше, которые за последние 24 месяца (*2021-2022 г.) в течение 3-х месяцев были в миграции за пределами страны с целью заработка.
На основании выводов проведенного исследования будут выработаны рекомендации по разработке политик и программ на ближайшие годы.
Отмечается, что это первое подобное исследование в Кыргызстане, проводимое среди трудовых мигрантов.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!