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Впервые в Кыргызстане измерят распространенность ВИЧ и гепатита среди мигрантов 

На основании выводов проведенного исследования будут выработаны рекомендации по разработке политик и программ на ближайшие годы.

В Кыргызстане проводится биоповеденческое исследование среди трудовых мигрантов, сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

По данным ведомства, целью исследования является измерение распространенности ВИЧ, гепатита B, С, сифилиса, а также оценка рискованного поведения среди трудовых мигрантов в Кыргызской Республике.

Исследование охватывает города Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Сокулукский район Чуйской области, а также Ноокатский район Ошской области.

К исследованию привлекаются лица от 18 лет и старше, которые за последние 24 месяца (*2021-2022 г.) в течение 3-х месяцев были в миграции за пределами страны с целью заработка.

На основании выводов проведенного исследования будут выработаны рекомендации по разработке политик и программ на ближайшие годы.

Отмечается, что это первое подобное исследование в Кыргызстане, проводимое среди трудовых мигрантов.

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