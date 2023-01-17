FIFA выбирает лучших в 2022 году. За кого из коллег проголосовал тренер сборной Кыргызстана?

Естественно, организация атаки и игры была на высоком уровне и поэтому такой результат.

Тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин рассказал, кого поддержал в голосовании на премию The Best FIFA Football Awards 2022. О том, кого он включил в топ-3 лучших наставников, сообщила пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

Номинанты на звание лучшего игрока, вратаря, тренера и болельщика, а также автора лучшего гола по итогам прошлого года были представлены FIFA в четверг, 12 января. Итоги будут подведены 3 февраля. К голосованию допускаются главные тренеры и капитаны сборных, а также аккредитованные журналисты и болельщики. Победителя объявят на официальной церемонии FIFA 27 февраля.

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана распределил свои голоса между наставниками команды Аргентины, Марокко и мадридского «Реала».

«Так как этот год был годом чемпионата мира по футболу, то на первом месте обозначу Лионеля Скалони. Победа на ЧМ говорит сама за себя. При наличии всегда хороших футболистов, в Аргентине очень долгое время никому не удавалось создать боеспособную, хорошую команду. Ту, которая могла бы бороться за чемпионство. А сейчас команда выступила достаточно ровно за исключением первой игры. Естественно, организация атаки и игры была на высоком уровне и поэтому такой результат», — аргументировал Крестинин.

Второе место он присудил Валиду Реграги, отметив, что хоть и марокканская команда не могла похвастаться сильным составом, она своей дисциплиной, самоотдачей и хорошей организацией смогла показать яркую игру и хороший результат, став четвертой в гонке за мировое первенство.

«На третье месте я бы поставил Карло Анчелотти, потому что количество побед у этого тренера - просто какая-то фантастика. Трудно недооценить или переоценить этого человека, который стабильно показывает высокие результаты», — заключил Крестинин.

Добавим, The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией FIFA с 2016 года. Ее целью считается вручение различных наград за индивидуальные достижения в футболе.

По итогам 2021 года лучшим тренером был назван экс-тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Английский клуб также забрал награду лучшего вратаря благодаря Эдуару Менди. В этом году Тухеля отстранили от наставничества над «пенсионерами», а Менди резко ухудшился в показателях.

Награду лучшего игрока в прошлом году забрал капитан сборной Польши и ныне нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовский. В момент вручения ему этой награды он играл за мюнхенскую «Баварию».

Автором лучшего гола был признан аргентинский вингер Эрик Ламела за эффектную «рабону», которую исполнил в лондонском дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», будучи игроком «шпор». С июня 2021 года он выступает за испанскую «Севилью».



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