Изнасилование 13-летней девочки милиционерами. В суде разъяснили, почему им сократили срок почти в два раза

Приговор изменили двум бывшим силовикам Н.К.С., А.Э.Ж. и охраннику рынка «Дордой» К.Д.А.

В Бишкекском городском суде сегодня в ходе пресс-конференции разъяснили, почему милиционерам, признанным виновными в понуждении к действиям сексуального характера 13-летней девочки, сократили срок почти в два раза.

Приговор изменили двум бывшим силовикам Н.К.С., А.Э.Ж. и охраннику рынка «Дордой» К.Д.А.

Напомним, ранее бывшие милиционеры получили наказание в виде 15 лет лишения свободы с компенсацией морального вреда потерпевшей стороне в 100 тыс. сомов каждый. А охраннику назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, а позднее его уголовное дело прекратили в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

В текущем месяце на очередном заседании Бишкекского горсуда приговоры всем трем осужденным изменили. Таким образом, обвиняемому А.Э. назначено 9 лет лишения свободы, он также лишен права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Обвиняемому К.Д. назначено 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В суде разъяснили, что наказание выбирали согласно закону в редакции 2017 года, актуальному на тот период и, как известно, закон не имеет обратного действия. Таким образом, в суде изменили сроки приговоров.

В отношении обвиняемого охранника Н.К. изменен режим отбывания наказания, то есть он тоже будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В остальной части приговор был оставлен без изменения.

Напомним, в деле об изнасиловании 13-летней девочки подозревались трое, двое из них - сотрудники правоохранительных органов, третьим оказался сторож на рынке «Дордой». Он проходил по делу как фигурант.

Установлено, что силовики издевались над девочкой систематически на протяжении долгих месяцев.

Кабар