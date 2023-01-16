Начался третий тур зимнего приема в вузы Кыргызстана

16 января 2023 года вузы начали третий тур зимнего приема на контрактной основе.
Об этом сообщили в Министерстве образования КР.
Регистрация абитуриентов для участия в отборе длится с 16 января до 14:00 18 января. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, будет размещен до 09:00 19 января.
Абитуриент, рекомендованный к зачислению, должен подтвердить желание учиться до 16:00 21 января. Если абитуриент не подтвердит, то это место будет свободно для следующего тура.
В первом туре был зарегистрирован 371 талон, для зачисления были рекомендованы 355 абитуриентов, из них 291 человек подтвердил желание учиться.
Во втором туре было зарегистрировано 210 талонов. К зачислению в вузы были рекомендованы 206 абитуриентов. Из них 180 человек подтвердили желание учиться.
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