Начался третий тур зимнего приема в вузы Кыргызстана

16 января 2023 года вузы начали третий тур зимнего приема на контрактной основе.

Об этом сообщили в Министерстве образования КР.

Регистрация абитуриентов для участия в отборе длится с 16 января до 14:00 18 января. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, будет размещен до 09:00 19 января.

Абитуриент, рекомендованный к зачислению, должен подтвердить желание учиться до 16:00 21 января. Если абитуриент не подтвердит, то это место будет свободно для следующего тура.

В первом туре был зарегистрирован 371 талон, для зачисления были рекомендованы 355 абитуриентов, из них 291 человек подтвердил желание учиться.

Во втором туре было зарегистрировано 210 талонов. К зачислению в вузы были рекомендованы 206 абитуриентов. Из них 180 человек подтвердили желание учиться.

Кабар