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ГКНБ КР: Выявлены факты незаконного вывода бюджетных средств в Госархстрое

Бишкек, "Саясат.kg". Путем составления фиктивных дополнительных соглашений незаконно выведены денежные средства из республиканского бюджета...

Выявлены факты незаконного вывода бюджетных средств в Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ при кабинете министров КР.

ГКНБ в рамках проводимых мероприятий получены данные о незаконном выводе бюджетных средств в особо крупном размере путем служебного подлога документов и составления фиктивного договора подряда должностными лицами Управления капитального строительства по Чуйской области и Департамента жилищно-гражданского строительства (ДЖГС) Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при кабмина.

Установлено, что в декабре 2019 года без проведения соответствующего конкурса на проведение дополнительных работ при строительстве средней школы на территории Чуйской области, не включенных в тендерную смету, путем составления фиктивных дополнительных соглашений незаконно выведены денежные средства в сумме более 15 млн сомов из республиканского бюджета в пользу подрядной организации ОсОО «С.Т.», тогда как фактически указанные дополнительные работы не были ими выполнены.

На основании собранных материалов в рамках расследуемого досудебного производства задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР бывший директор ДЖГС А.А., бывший начальник УКС Чуйской области А.Э., главный инженер ДЖГС Д.К. и директор подрядной компании К.А..

           

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