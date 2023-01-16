Камила Талиева: Кто пользуется кыргызской землей, находящейся в Таджикистане?

По ее словам, кыргызская земля есть и в Узбекистане.

Депутат Камила Талиева интересуется, знает ли председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров о том, что в Таджикистане есть земля, принадлежащая Кыргызстану.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 16 января она сообщила, что в "городе Пролетарском" (согласно открытым данным, Пролетарск - поселок городского типа. - Прим. Kaktus.media) есть 5 га кыргызской земли.

"Получаем ли какие-то средства от этого имущества? Что с ним? Кому отдана земля, в аренду или как? Это ведь не одна сотка. Там целых пять гектаров", - отметила Талиева.

По ее словам, кыргызская земля есть и в Узбекистане.

Бакиров ответил, что предоставит информацию после уточнения данных.



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