Камила Талиева: Кто пользуется кыргызской землей, находящейся в Таджикистане?

По ее словам, кыргызская земля есть и в Узбекистане.
Депутат Камила Талиева интересуется, знает ли председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров о том, что в Таджикистане есть земля, принадлежащая Кыргызстану.
На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 16 января она сообщила, что в "городе Пролетарском" (согласно открытым данным, Пролетарск - поселок городского типа. - Прим. Kaktus.media) есть 5 га кыргызской земли.
"Получаем ли какие-то средства от этого имущества? Что с ним? Кому отдана земля, в аренду или как? Это ведь не одна сотка. Там целых пять гектаров", - отметила Талиева.
По ее словам, кыргызская земля есть и в Узбекистане.
Бакиров ответил, что предоставит информацию после уточнения данных.
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