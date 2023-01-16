Гибель шестилетней девочки в Кара-Балте. В мэрии города рассказали подробности

Со слов матери, девочка плохо кушала.

Семья карабалтинцев, в которой накануне умерла шестилетняя девочка, состоит на учете управления труда и социальной защиты Жайылского района как многодетная и малоимущая. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Кара-Балты.

«Матери 41 год — гражданка Кыргызстана, домохозяйка. Отцу 46 лет — гражданин России, планировал перевезти семью в Российскую Федерацию, где работал. Сейчас он временно находится дома, в Кыргызстане.

Со слов матери, девочка плохо кушала. На улице ребенку стало плохо — резко заболел живот. Ее повезли в больницу, где девочка скончалась.

Всего в семье с учетом погибшей было шестеро детей. Старшей дочери 18 лет, двум мальчикам по 14 лет (один из них инвалид детства), также есть девочки 10 и 2 лет. Была еще одна дочь, которая в 2012 году умерла в трехлетнем возрасте. 14-летнего мальчика с инвалидностью к себе в Беловодское забрала старшая из дочерей», — проинформировали редакцию.

В декабре семья как малообеспеченная получила от мэрии 5 тысяч сомов для приобретения угля и 50 килограммов муки из госматрезерва. Родителям также предлагали получить вещи для детей, но мать отказалась. Семья находилась под присмотром квартального.

Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки было тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у ребенка диагностировано хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.

По факту произошедшего милицией начата проверка.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/255766/