Гибель шестилетней девочки в Кара-Балте. В мэрии города рассказали подробности

Со слов матери, девочка плохо кушала.
Семья карабалтинцев, в которой накануне умерла шестилетняя девочка, состоит на учете управления труда и социальной защиты Жайылского района как многодетная и малоимущая. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Кара-Балты.
«Матери 41 год — гражданка Кыргызстана, домохозяйка. Отцу 46 лет — гражданин России, планировал перевезти семью в Российскую Федерацию, где работал. Сейчас он временно находится дома, в Кыргызстане.
Со слов матери, девочка плохо кушала. На улице ребенку стало плохо — резко заболел живот. Ее повезли в больницу, где девочка скончалась.
Всего в семье с учетом погибшей было шестеро детей. Старшей дочери 18 лет, двум мальчикам по 14 лет (один из них инвалид детства), также есть девочки 10 и 2 лет. Была еще одна дочь, которая в 2012 году умерла в трехлетнем возрасте. 14-летнего мальчика с инвалидностью к себе в Беловодское забрала старшая из дочерей», — проинформировали редакцию.
В декабре семья как малообеспеченная получила от мэрии 5 тысяч сомов для приобретения угля и 50 килограммов муки из госматрезерва. Родителям также предлагали получить вещи для детей, но мать отказалась. Семья находилась под присмотром квартального.
Напомним, ранее информацию о гибели ребенка 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова. По ее данным, у девочки было тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис. Кроме того, у ребенка диагностировано хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.
По факту произошедшего милицией начата проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/255766/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!