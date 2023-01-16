В Кыргызстане вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане вновь выросла.
Об этом сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Сообщается, что с 9 по 15 января 2023 года зарегистрировано 8 366 случаев, что выше предыдущей недели на 0,7%.
В данном эпидсезоне регистрируются грипп А (Н1N1), грипп А (Н3N2) и грипп В.
Человек, переболевший острой респираторной вирусной инфекцией, при несоблюдении простых профилактических правил может заразиться другими видами ОРВИ, в связи с чем необходимо:
-соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
-соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим надлежащим удалением;
-своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа;
-соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.)
Напомним, на прошлой неделе говорилось о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране.
URL: https://kaktus.media/473918
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!