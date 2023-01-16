В Кыргызстане вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане вновь выросла.

Об этом сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Сообщается, что с 9 по 15 января 2023 года зарегистрировано 8 366 случаев, что выше предыдущей недели на 0,7%.

В данном эпидсезоне регистрируются грипп А (Н1N1), грипп А (Н3N2) и грипп В.



Человек, переболевший острой респираторной вирусной инфекцией, при несоблюдении простых профилактических правил может заразиться другими видами ОРВИ, в связи с чем необходимо:

-соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;

-соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим надлежащим удалением;

-своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами гриппа;

-соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.)

Напомним, на прошлой неделе говорилось о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране.



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