Феликс Кулов предложил переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз

Общественный деятель и экс-политик Феликс Кулов предлагает переименовать Кыргызстан в Республику Кыргыз.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Данную инициативу он обосновал тем, что Кыргызстан постоянно путают с другими странами, в частности, он привёл в пример конкурс "Мисс Вселенная", где участницу из КР представили как казахстанку.

"На конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который проходит в Новом Орлеане, дважды перепутали название страны, представляя нашу участницу как из Казахстана.

Кыргызстан ещё часто путают с Курдистаном.

Так что подобные извинения нам придётся выслушивать неоднократно. Если бы только извинения…

Кстати, если обратиться к первоисточникам, то слово "стан" персидского происхождения и означает "место, страна". В современном персидском языке суффикс "-истан" применяется для образования топонимов-географических названий мест проживания народов.

В нашей древнейшей истории никогда приставка "стан" для обозначения Кыргызского государства не применялась. Название "Кыргызстан" появилось сравнительно недавно.

В свое время я предложил дать официальное название нашей стране- Республика Кыргыз, по аналогии с Республика Куба, Республика Коми, Республика Саха(Якутия)...

Мои политические оппоненты, понятное дело, сразу же принялись критиковать, найдя, по их мнению, хороший повод поизмываться. Но позже эта тема стала периодически вновь и вновь активно подниматься.

В нашей Конституции название страны на официальном языке звучит так: "Кыргызская Республика (Кыргызстан)", а на государственном языке- "Кыргыз Республикасы (Кыргызстан)".

Если название будет "Республика Кыргыз", то на всех языках будет писаться и произносится одинаково.

Понимаю, что обязательно найдутся критики, которые начнут гундеть, что сейчас не до переименований.

Согласен, сегодня не до этого. Но почему бы не порассуждать на перспективу, чтобы настроиться в будущем на возможные перемены. Недаром ведь есть такая пословица- как назовёшь корабль, так он и поплывёт. Смысл её заключается в том, что имя тоже влияет на события. Никто ведь не даёт плохие имена своим детям, значит здесь присутствует некая "тайная и неизвестная гармония между именем и событиями", - написал Кулова.



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