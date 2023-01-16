В Жайылском районе скончалась шестилетняя девочка. Она была истощенной

В Жайылском районе скончалась шестилетняя девочка.

Информацию 24.kg подтвердила координатор по здравоохранению в Чуйской области Бактыгуль Мамытова.

По ее данным, у девочки было тяжелое обезвоживание, неуточненная бронхопневмония, сахарный диабет, впервые выявленный, с кетоацидозом и сепсис.

Кроме того, у ребенка диагностировано хроническое нарушение питания и динамическая кишечная непроходимость.

Известно, что девочка из социально неблагополучной и многодетной семьи.

Правоохранительные органы начали проверку.



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