Видео - Жители Майлуу-Суу: Местные власти врут. Нам все еще не дали воду и отопление

Жители Майлуу-Суу обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи со сложившейся ситуацией в их городе.
Они заявили, что сложившаяся ситуация - это вина местной муниципальной власти, которая безответственно подошла к зиме и не подготовилась должным образом.
"К нам на днях приезжал полпред области. Так ему местные чиновники заявили, что якобы все восстанавливается, что отопление дали в 70% домов. Но это не так. В большинстве домов все еще нет ни воды, ни отопления. И такая ситуация с 11 января", - заявила жительница.
"После по гостелеканалам говорят, что в Майлуу-Суу все хорошо, что воду и отопление уже дали. Но это не так! Это ложь", - сообщил один из жителей.
Жители просят президента, главу ГКНБ и генпрокурора взять ситуацию под свой контроль и привлечь виновных в ответственности.
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