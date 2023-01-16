Изнасилование двух девочек в Токмаке. 80-летний подозреваемый взят под стражу

Подозреваемый в изнасиловании двух девочек в Токмаке взят под стражу.
Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
«80-летний подозреваемый Д.В. по итогам назначенных ранее экспертиз на время расследования взят судом под стражу с содержанием в СИЗО. Расследование продолжается», — проинформировали редакцию.
Напомним, об изнасиловании в Токмаке двух несовершеннолетних 12 и 13 лет стало известно 23 декабря 2022 года. О произошедшем 24.kg сообщила мать пострадавших. По ее словам, 80-летний сосед на протяжении долгого времени насиловал ее дочерей у себя дома в коровнике. Дети боялись признаться матери в происходящем из-за угроз расправы.
Насилие вскрылось после того, как одна из жертв забеременела. По факту произошедшего милицией возбуждено уголовное дело, были назначены судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-психолого-психиатрические экспертизы.
Расследование находится на особом контроле у руководства Министерства внутренних дел и областного ГУВД.
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