Изнасилование двух девочек в Токмаке. 80-летний подозреваемый взят под стражу

Подозреваемый в изнасиловании двух девочек в Токмаке взят под стражу.

Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«80-летний подозреваемый Д.В. по итогам назначенных ранее экспертиз на время расследования взят судом под стражу с содержанием в СИЗО. Расследование продолжается», — проинформировали редакцию.

Напомним, об изнасиловании в Токмаке двух несовершеннолетних 12 и 13 лет стало известно 23 декабря 2022 года. О произошедшем 24.kg сообщила мать пострадавших. По ее словам, 80-летний сосед на протяжении долгого времени насиловал ее дочерей у себя дома в коровнике. Дети боялись признаться матери в происходящем из-за угроз расправы.

Насилие вскрылось после того, как одна из жертв забеременела. По факту произошедшего милицией возбуждено уголовное дело, были назначены судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-психолого-психиатрические экспертизы.

Расследование находится на особом контроле у руководства Министерства внутренних дел и областного ГУВД.



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