Аномальные холода. В связи с повышенной нагрузкой фиксируются отключения света

Энергооборудование работает с перегрузкой и в отдельных районах города возникают сбои в подаче электроэнергии.



В столице Кыргызстана в связи с резким увеличением потребления электроэнергии в часы вечернего максимума нагрузок срабатывает противоаварийная автоматика. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электросетей.

Специалисты отмечают, что энергооборудование работает с перегрузкой и в отдельных районах города возникают сбои в подаче электроэнергии.

«Энергетики делают все возможное для обеспечения населения бесперебойным электроснабжением и по возможности всех абонентов подключают к другим источникам питания. Однако на переключения уходит около часа», — сообщили в компании.

Над устранением внештатных ситуаций работают все оперативно-ремонтные бригады Восточной, Западной и Северной РЭС.

Бишкекское предприятие электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства и просит отнестись с пониманием к кратковременным неудобствам.

Ранее ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» предупреждала, что в часы максимальных нагрузок возможны отключения света.



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