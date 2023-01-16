Аномальные холода. В связи с повышенной нагрузкой фиксируются отключения света

Энергооборудование работает с перегрузкой и в отдельных районах города возникают сбои в подаче электроэнергии.
В столице Кыргызстана в связи с резким увеличением потребления электроэнергии в часы вечернего максимума нагрузок срабатывает противоаварийная автоматика. Об этом сообщает Бишкекское предприятие электросетей.
Специалисты отмечают, что энергооборудование работает с перегрузкой и в отдельных районах города возникают сбои в подаче электроэнергии.
«Энергетики делают все возможное для обеспечения населения бесперебойным электроснабжением и по возможности всех абонентов подключают к другим источникам питания. Однако на переключения уходит около часа», — сообщили в компании.
Над устранением внештатных ситуаций работают все оперативно-ремонтные бригады Восточной, Западной и Северной РЭС.
Бишкекское предприятие электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства и просит отнестись с пониманием к кратковременным неудобствам.
Ранее ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» предупреждала, что в часы максимальных нагрузок возможны отключения света.
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