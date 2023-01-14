Малую ГЭС построят на Орто-Токойском водохранилище: подписано соглашение

Об этом сообщили в Минэнерго.
Министерство энергетики, Министерство экономики и коммерции, финансово-кредитный фонд при Минфине Кыргызстана и компания China National HEAVY Machinery Corporation подписали соглашение о строительстве малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище. Об этом сообщили в Минэнерго.
По данным ведомства, в документе прописано укрепление партнерских отношений и стратегическое взаимодействие, что будет способствовать развитию энергетической отрасли Кыргызской Республики, и договоренность о строительстве малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище мощностью 21 мегаватт.
Глава профильного ведомства Таалайбек Ибраев отметил, что подписанные документы являются одним из основных шагов в обеспечении населения электроэнергией и нацелены на ликвидацию энергетического дефицита в стране.
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