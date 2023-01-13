ГКНБ КР: Задержан пособник международной террористической организации

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области 13 января 2023 года на территории Сузакского района задержан пособник МТО Х.А.С., 1996 г.р., уроженец и житель с.Сузак Сузакского района Жалал-Абадской области.
В рамках возбужденного УД ст.255 ч.2 установлено, что Х.А.С. являясь активным приверженцем «джихадистской» идеологии через соц.сети контактировал с эмиссарами МТО пребывающим в Сирии, по указанию которых, для привлечения новых адептов в ряды МТО на своей личной странице в социальной сети «Тик Ток» и «Инстаграм» распространял и пропагандировал видеообращения радикальных проповедников МТО «Джамаат Таухид ва-Джихад» и «Исламского Движения Узбекистана».
В результате обыска по месту жительства Х.А.С. были обнаружены и изъяты 3 мобильных телефонов с использованием которых он опубликовывал радикальные видеоролики.
Задержанный водворен в ИВС ГУ ГКНБ КР Жалал-Абадской области, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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