ГКНБ КР: Задержан пособник международной террористической организации

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области 13 января 2023 года на территории Сузакского района задержан пособник МТО Х.А.С., 1996 г.р., уроженец и житель с.Сузак Сузакского района Жалал-Абадской области.

В рамках возбужденного УД ст.255 ч.2 установлено, что Х.А.С. являясь активным приверженцем «джихадистской» идеологии через соц.сети контактировал с эмиссарами МТО пребывающим в Сирии, по указанию которых, для привлечения новых адептов в ряды МТО на своей личной странице в социальной сети «Тик Ток» и «Инстаграм» распространял и пропагандировал видеообращения радикальных проповедников МТО «Джамаат Таухид ва-Джихад» и «Исламского Движения Узбекистана».

В результате обыска по месту жительства Х.А.С. были обнаружены и изъяты 3 мобильных телефонов с использованием которых он опубликовывал радикальные видеоролики.

Задержанный водворен в ИВС ГУ ГКНБ КР Жалал-Абадской области, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.