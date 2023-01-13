В городе Ош от отравления угарным газом погибли трое детей и их мать

В Оше от отравления угарным газом погибли четыре человека.
Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД южной столицы.
Уточняется, что факт зарегистрирован в милиции как несчастный случай.
«По предварительным данным, от отравления угарным газом скончались мальчики девяти и трех лет и восьмилетняя девочка. Также погибла их мать», — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Джалал-Абаде двухлетняя девочка скончалась от отравления угарным газом. А в селе Алга Кадамджайского района вся семья отравилась угарным газом — скончались шесть человек, в том числе четверо детей. Они отравились дымом от сгоревшего обогревателя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/255560/
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