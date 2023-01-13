Оборудование под снегом. Минздрав готовит решение по руководству ЦСМ № 10

По его словам, оборудование доставили в поликлинику в середине декабря.



Минздрав готовит решение по руководству Центра семейной медицины № 10, во дворе которого с декабря 2022-го под открытым небом стоит цифровой рентген-аппарат. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Улан Садыков.

По его словам, оборудование доставили в поликлинику в середине декабря.

«Будем уточнять, почему аппарат оказался на улице и не подготовили своевременно помещение. По факту в ближайшее время примем административные меры», — сказал чиновник.

Он напомнил, что директора ЦСМ № 10 восстановили в должности на основании решения суда о незаконном увольнении в конце декабря прошлого года.

«Параллельно в Центре семейной медицины шли финансовый аудит и проверка прокуратуры. Мы получили предписание провести более детальную проверку, привлечем к работе аудитора из Минфина. По каждому пункту будем разбираться, какие финансовые нарушения допущены. Комиссионная работа потребует определенного времени, но мы ее уже начали», — добавил Улан Садыков.

Напомним, в конце 2022-го сотрудники поликлиники, не согласные с восстановлением директора, вышли на митинг.



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