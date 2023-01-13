ГКНБ КР: Задержаны сотрудники Араванского филиала ГУ «Кадастр»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

Главным управлением ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере государственного и муниципального управления, предусмотренного п.4 ч.4 ст.209 (мошенничество с использованием служебного положения) УК КР,10 января 2023 года в Араванском районе Ошской области с поличным при получении части требуемых денежных средств в сумме 30 тысяч сомов, задержаны сотрудники Араванского филиала ГУ «Кадастр» А.Р. и М.Т., которые нарушая требования принятого Президентом КР закона «О регулировании земельно-правовых отношений» и личного материального обогащения, за оформление и регистрацию документов о земельной амнистии вымогали денежные средства в размере 450 тыс. сомов.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.